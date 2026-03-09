Десетки ранени в Бахрейн след иранска атака с дронове (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на здравеопазването на Бахрейн съобщи, че 32 цивилни са били ранени при иранска атака с дронове на остров Ситра южно от столицата Манама, съобщи ДПА, информира БТА.

Всички ранени са бахрейнски граждани, уточни министерството днес в съобщение, цитирано от държавната новинарска агенция.

Сред ранените има и деца, четирима са в сериозно състояние.

Министерството на вътрешните работи на Бахрейн по-рано съобщи в платформата Екс, че известен брой сгради на Ситра са повредени в резултат на нападението.

В неделя министерството заяви, че „иранската агресия безразборно атакува цивилни цели и причини материални щети на инсталация за обезсоляване на вода след нападение с дронове“.

През изминалата седмица Иран извърши нападения на много места в Близкия изток в отговор на въздушните удари на САЩ и Израел в Иран. Цел на иранските атаки бяха както американски военни бази, така и цивилни цели като летища и жилищни сгради.

За ирански удари се съобщава в десетина арабски държави, като страните от Персийския залив, включително Обединените арабски емирства, Кувейт и Катар, съобщават за особено висок брой инциденти.

Гъст дим се издига над водещата петролна рафинерия в Бахрейн, Бапко, съобщава Ройтерс. Тя е ключов обект в енергийния сектор на страната.