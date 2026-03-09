Десетки ранени в Бахрейн след иранска атака с дронове (Видео)

Министерството на здравеопазването на Бахрейн съобщи, че 32 цивилни са били ранени при иранска атака с дронове на остров Ситра южно от столицата Манама, съобщи ДПА, информира БТА.
Всички ранени са бахрейнски граждани, уточни министерството днес в съобщение, цитирано от държавната новинарска агенция.
Сред ранените има и деца, четирима са в сериозно състояние.
Министерството на вътрешните работи на Бахрейн по-рано съобщи в платформата Екс, че известен брой сгради на Ситра са повредени в резултат на нападението.
В неделя министерството заяви, че „иранската агресия безразборно атакува цивилни цели и причини материални щети на инсталация за обезсоляване на вода след нападение с дронове“.
През изминалата седмица Иран извърши нападения на много места в Близкия изток в отговор на въздушните удари на САЩ и Израел в Иран. Цел на иранските атаки бяха както американски военни бази, така и цивилни цели като летища и жилищни сгради.
За ирански удари се съобщава в десетина арабски държави, като страните от Персийския залив, включително Обединените арабски емирства, Кувейт и Катар, съобщават за особено висок брой инциденти.
Гъст дим се издига над водещата петролна рафинерия в Бахрейн, Бапко, съобщава Ройтерс. Тя е ключов обект в енергийния сектор на страната.
An interceptor fired from a MIM-104 Patriot surface-to-air missile (SAM) system malfunctioned while engaging Iranian drones or missiles, landing on civilian homes in Bahrain and injuring several people. pic.twitter.com/5Z0v4LeM0x— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) March 8, 2026
