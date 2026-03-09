Летище в САЩ беше евакуирано за два часа заради потенциална заплаха (Видео)

Международното летище в Канзас Сити, щата Мисури, беше евакуирано в обедните часове в неделя заради потенциална заплаха, съобщи "Асошиейтед прес".
Сигналът за заплахата е бил получен около 11:15 ч. Пътниците от полетите, които са кацнали след обявяването на евакуацията, са били принудени да изчакат в самолетите. Според очевидец около 2000 души са били изведени от терминала на пистата, пише БТА.
Директорът на ФБР Каш Пател написа в социалните мрежи, че службата му е проверила сигнала и е преценила, че „не е достоверен".
Говорителят на летището Джаксън Овърстрийт съобщи малко след 14 ч., че терминалът е отново отворен. Той уточни, че летището в Канзас Сити е било затворено в продължение на около два часа.
