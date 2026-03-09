ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение от 5,1 по Рихтер в Турция

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22431805 www.24chasa.bg

Летище в САЩ беше евакуирано за два часа заради потенциална заплаха (Видео)

1296
Евакуираното летище в Канзас Сити, Снимка: Фейсбук/KCTV5 New Kansas City

Международното летище в Канзас Сити, щата Мисури, беше евакуирано в обедните часове в неделя заради потенциална заплаха, съобщи "Асошиейтед прес".

Сигналът за заплахата е бил получен около 11:15 ч. Пътниците от полетите, които са кацнали след обявяването на евакуацията, са били принудени да изчакат в самолетите. Според очевидец около 2000 души са били изведени от терминала на пистата, пише БТА.

Директорът на ФБР Каш Пател написа в социалните мрежи, че службата му е проверила сигнала и е преценила, че „не е достоверен".

Говорителят на летището Джаксън Овърстрийт съобщи малко след 14 ч., че терминалът е отново отворен. Той уточни, че летището в Канзас Сити е било затворено в продължение на около два часа.

Евакуираното летище в Канзас Сити, Снимка: Фейсбук/KCTV5 New Kansas City

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди