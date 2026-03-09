Експерт: След 2 седмици по-скъпата цена на барел ще се отрази и на тази на колонките за бензин с 20% нагоре

Изборът на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей намалява перспективите за прекратяване на войната

Цената на петрола в момента е 119 долара и ако конфликтът и блокадата на Ормузкия проток продължи, ще расте. В колонка това означава 20% нагоре, може и още. Но тази доставка на скъп нефт ще бъде след 2 седмици.

Това прогнозира направи Валентин Кънев, председател на Балканската и Черноморска петролна и газова асоциация, пред Нова тв. Би трябвало този скок, който стана за един ден - за над 20 за барел, да се калкулира в цените след 2 седмици, обясни той.

През Ормузкия проток преминават 20% от световното потребление на нефт. Това са 1000 милиона тона годишно, каза той. И цитира още данни: За 2024 г. ЕС има 80 млн. тона от този персийски нефт при потребление около 600 милиона. За САЩ е 30 милиона при потребление 1000. И за Европа не е значително това потребление, но цените се вдигат, защото това е глобална стока, която влияе, допълни той.

Експерти коментираха в студиото и избора на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей.

С избора на Моджтаба Хаменей перспективите за прекратяване на войната са доста слаби, тъй като той е един радикален, консервативен духовник, който нямаше необходимия религиозен сан да заеме този пост. Но той е известен и с действия срещу реформистите в иранския духовен елит, без да има необходимия опит в управлението на страната и ще допринесе с възгледите си за продължителен характер на войната, коментира Ангел Обрецов, иранист, дипломат и преподавател.

За първи път виждаме явен разлом между различните кръгове в иранския режим. От едната страна е тричленния съвет, който би трябвало да управлява Иран временно. От друга страна синът на Хаменей - Моджтаба, беше най-влиятелен в гвардията, която в момента управлява и финансите на Иран. И с неговия избор вероятно ще има още по-малко причини за спиране на конфликта, каза Руслан Трад, журналист и анализатор към Атлантическия съвет на САЩ.

Той разказа, че Моджтаба Хаменей през последното десетилетие е изградил много силна финансова и силова структура, която му дава предимство. Той изгради много от силовите структури, които виждаме в момента, включително паравоенните Басидж. И отделно финансовата му империя, която стига в Европа с множество имоти, така че за много иранци представлява една конкретна прослойка, която е като нашата червена аристокрация - хора, които са с привилегии и не ги достига закона, коментира Трад.

В момента се наруши един принцип, който се счита за много важен за ислямската република - да не се създава династия, допълни той.

Израелците вече заявиха, че започват да предприемат действия срещу новия лидер на Иран. Ако говорим за цели - те са по-ясни за Израел и САЩ, докато политическите цели са на място. Конфликтът вече много се разширява, имаме вече удар, който ОАЕ извършиха на иранска територия. Тоест - околните държави не само дават територия за американски бази, но вече по-активно участват във военни действия, което означава, че ще се разшири конфликтът. Все по-вероятно е да има и офанзивни действия на терен, каза още Трад.