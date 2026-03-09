US министърът на отбраната: Иран ще се предаде

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет гарантира, че Иран ще се предаде, а американският президент Доналд Тръмп ще определи условията за неговата капитулация.

Хегсет даде ексклузивно интервю снощи за предаването 60 Minutes на CBS News, където бе попитан какво има предвид президентът с искането си за "безусловна капитулация".

„Това означава, че се борим, за да спечелим. Означава, че ние определяме условията", отговори министърът на отбраната, цитиран от "Дейли мейл".

Междувременно бе обявено, че Моджтаба Хаменей, вторият по възраст син на бившия лидер аятолах Хаменей, ще стане новият върховен лидер на Иран.

56-годишният Моджтаба Хаменей има силни връзки с Иранската революционна гвардия (IRGC) и е избран от Иранската асамблея на експертите под натиска на Революционната гвардия, според иранското опозиционно издание Iran International.

Моджтаба не е високопоставен духовник, никога не е заемал длъжност и няма официална роля в режима.