Хърватия връща задължителната военна служба, 800 новобранци започват обучение

Хърватия ще възобнови задължителната военна служба за първи път от 17 години насам като част от по-широката стратегия на членката на Европейския съюз за справяне с проблемите на сигурността в Европа и Западните Балкани, съобщи Ройтерс.

В понеделник 800 новобранци ще започнат двумесечно основно обучение във военни лагери в цялата страна.

Хърватия измени закона си за отбраната през октомври миналата година, за да въведе задължителна военна служба в съответствие с европейските тенденции и тъй като напрежението с Русия предизвика призиви за по-силни отбранителни способности в цяла Европа.

Въпреки първоначалното разделение на общественото мнение, повече от половината от първата група новобранци бяха доброволци, 10% от които жени.

Само 10 души са подали възражения по съвестни причини и са кандидатствали за гражданска служба, което е най-ниският процент в Европа, според академичните среди.

Новобранците ще бъдат обучени в основни умения за оцеляване, самозащита, първа помощ и работа с FPV дронове.

Програмата предлага и стимули като месечна надбавка от 1100 евро, кредити за трудов стаж и преференциален достъп до работа в публичния сектор.

С включването на Хърватия, вече ще има 10 страни от НАТО с задължителна военна служба, които се присъединяват към Гърция, Турция, Финландия, Швеция, Норвегия, Дания, Естония, Латвия и Литва.