Над 1500 румънци са се върнали от Близкия изток

Над 1500 румънски граждани са се завърнали безопасно в родината от държави, засегнати от конфликта в Близкия изток, със съдействието на Министерството на външните работи, предаде агенция Аджерпрес, съобщи БТА.

Същевременно, според оценки на румънското външнополитическо ведомство, други около 1000 румънски граждани са напуснали региона с търговски полети на въздушни превозвачи от Дубай, Катар, Саудитска Арабия, Кувейт, Йордания, Египет или с полети на туристически агенции.

В региона се намират още около 12 500 румънски граждани, от които до момента около 2500 са потърсили консулска помощ за връщане в Румъния. Около 400 от тях са определени като приоритетни за репатриране, уточнява румънското МВнР.

Кризисното звено и дипломатическите и консулските екипи на Министерството на външните работи на Румъния в региона продължават усилията за репатриране и евакуация, като приоритет имат децата, хората с медицински проблеми и бременните жени.

Румъния е поискала задействане на Европейския механизъм rescEU за репатрирането на румънските граждани от Близкия изток, съобщава още Аджерпрес, като цитира МВнР.

Два евакуационни полета с румънски граждани по маршрута Мускат (Оман) – Букурещ кацнаха днес сутринта, информира агенцията. Разходите за тези полети са покрити изцяло от Европейския съюз, уточнява Аджерпрес.

Полската въздушна компания ЛОТ е избрана да предостави капацитет за полети на Механизма за гражданска защита на ЕС, уточнява Аджерпрес и посочва, че със самолетите на ЛОТ са се прибрали 273 румънски граждани, засегнати от кризата със сигурността в Близкия изток след началото на американско-израелската военна кампания срещу Иран.

С полетите на ЛОТ са пътували и 83 граждани на страни членки на ЕС и на други държави, които участват в Механизма за гражданска защита на ЕС, уточнява Аджерпрес.