Саудитска Арабия осъжда "неоснователната агресия" на Иран в Персийския залив

Саудитска Арабия осъди "неоснователната агресия" на Иран срещу кралството и неговите съседи от Залив, се казва съобщение на министерството на външните работи на страната, публикувано на десетия ден от войната в Близкия изток, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Саудитска Арабия повторно изразява категоричното си осъждане на възмутителната агресия на Иран срещу кралството, държавите-членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, няколко арабски и ислямски държави, както и приятелски нации. Тези прояви на агресия са неприемливи и неоправдани при никакви обстоятелства", написа министерството в Екс.