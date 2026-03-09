ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Освободиха зам.-областните управители на Пловдив, ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22432506 www.24chasa.bg

Саудитска Арабия осъжда неоснователната агресия на Иран в Персийския залив

2640
Саудитска Арабия осъжда "неоснователната агресия" на Иран в Персийския залив

Саудитска Арабия осъди "неоснователната агресия" на Иран срещу кралството и неговите съседи от Залив, се казва  съобщение на министерството на външните работи на страната, публикувано на десетия ден от войната в Близкия изток, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Саудитска Арабия повторно изразява категоричното си осъждане на възмутителната агресия на Иран срещу кралството, държавите-членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, няколко арабски и ислямски държави, както и приятелски нации. Тези прояви на агресия са неприемливи и неоправдани при никакви обстоятелства", написа министерството в Екс.

 

Саудитска Арабия осъжда "неоснователната агресия" на Иран в Персийския залив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди