Отменени са близо 40 полета от и до летището в Ларнака на о-в Кипър

Близо 40 полета от и до международното летище в град Ларнака на остров Кипър са отменени днес заради напрежението в Близкия изток, съобщава електронното издание на в. „Сайпръс мейл“., информира БТА.

По данни на летищните власти, общо 19 полета до и 19 от летището в Ларнака на различни авиокомпании са били отменени. Голяма част от отменените полети са свързани със страни от Близкия изток, сред които Израел, Ливан и Обединените арабски емирства, съобщават още от летището в Ларнака. 

Десетки полети от летищата в Ларнака и Пафос на остров Кипър бяха отменени и миналата седмица заради покачването на напрежението в Близкия изток. На 2 март британската база Акротири, която се намира в южната част на острова, беше ударена от дрон, който според източници на кипърската новинарска агенция КНА е излетял от Ливан и е бил изстрелян от свързаната с Иран групировка „Хизбула“. Оттогава в района на базата неколкократно беше обявявана тревога, а това доведе до кратки прекъсвания в работата на летищата. 

