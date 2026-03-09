Тръмп обмисля да изпрати специални сухопътни войски, за да конфискуват урана в Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът Доналд Тръмп обмисля да изпрати специални сухопътни войски в Иран, за да конфискуват запасите от обогатен уран на страната и да предотвратят изстрелването на ядрено оръжие, съобщи "Дейли мейл".

Белият дом се опасява, че материалът може да е бил преместен от складовете и да е попаднал в ръцете на злонамерени лица, където вече не може да бъде контролиран.

Обсъжданията в администрацията са описани от трима дипломати, запознати с въпроса, които са говорили пред Bloomberg при условие за анонимност, за да коментират чувствителните преговори. Спешността произтича от нарастващата липса на информация за Иран в американското и израелското разузнаване.

Двете страни са идентифицирали ключови ирански ядрени съоръжения по време на 12-дневния конфликт през юни миналата година, но са изминали почти девет месеца, откакто международни инспектори последно потвърдиха местоположението на най-чувствителните запаси от уран в Иран.

Несигурността относно този материал се е превърнала в актуален оперативен проблем.

„Те не са успели да стигнат до него и в даден момент може би ние ще успеем", заяви Тръмп в събота късно вечерта по време на брифинг на борда на Air Force One.

Една от основните цели на миналогодишните удари беше да се попречи на Иран да разработи ядрено оръжие. Но атаките допълнително усложниха проследяването на високообогатения уран.

Публично американски официални лица изразяват увереност, че знаят къде се съхранява материалът. Неофициално обаче представители на властите, запознати с въпроса, признават, че увереността е по-малка.

Преди конфликта инспектори от Международната агенция за атомна енергия, базирана във Виена, наблюдаваха продължителна активност в близост до подземни тунелни системи, изкопани в хълм извън Исфахан, където уранът беше документиран за последен път.

Тази активност, според дипломати, запознати с оценките на агенцията, повишава вероятността поне част от запасите да са били преместени.

В комплекса са били съхранявани около 441 килограма високообогатен уран – материал, достатъчен за около дузина ядрени оръжия, ако бъде допълнително пречистен.

Американски представители на властите оценяват количеството на 11 бомби. Иран притежава и над 8000 килограма уран, обогатен до по-ниски нива, който може да бъде пречистен, ако капацитетът за обогатяване бъде възстановен.

Американските и израелските власти активно търсят високообогатените запаси и са подготвили планове за действие в извънредни ситуации, които включват специални операции, ако местонахождението им бъде потвърдено.

Висш служител от администрацията на Тръмп заяви на 3 март, че Вашингтон има два възможни варианта за неутрализиране на урана.

Ако американските сили контролират територията, специалисти могат да бъдат изпратени на място, за да разредят материала и да го унищожат по безопасен начин. Другият вариант е уранът да бъде изнесен от Иран и обработен другаде.

По-ранни съобщения на Semafor посочват, че се обмисля специална операция за изземване на запасите, а Axios съобщава, че САЩ и Израел оценяват потенциални наземни мисии за осигуряването им.

Тръмп не потвърди разполагането на войски, но не го изключи. Той заяви, че не иска да обсъжда сухопътните сили, добавяйки, че те ще бъдат използвани само „по много основателна причина" и че Иран ще трябва да бъде „децимиран до такава степен, че да не може да воюва на сухопътна територия".

Американската армия е изготвяла подробни планове за нахлуване и преди. Преди десетилетия, вследствие на кризата със заложниците в американското посолство, планиращите разработиха проект Honey Badger, концепция, която предвиждаше превозването на около 2400 войници от специалните сили с повече от 100 самолета в Иран.

Планът включваше тежко оборудване за изкопаване, включително булдозер, в случай че силите се наложи да извадят заровени ядрени материали.

Първо обаче уранът трябва да бъде локализиран, а е напълно възможно той да бъде разпръснат и скрит за неопределено време.

Американските оценки сочат, че материалът може да се побере в около 16 цилиндъра с височина около 92 см, с размер, сравним с големи водолазни бутилки, всяка с тегло около 25 килограма, достатъчно леки, за да бъдат транспортирани с превозно средство или потенциално на ръка.

Преди войната ядрената програма на Иран беше най-строго контролираната в света, като инспекторите на МААЕ посещаваха декларираните съоръжения средно повече от веднъж на ден.

Този достъп беше прекратен след ударите по основните обогатителни съоръжения във Фордоу и Натанз, както и по центъра за преработка на уран в Исфахан.

Още преди последните сражения Техеран даде знак, че е готов да предприеме извънредни мерки за опазване на материала. „Агенцията не трябва да очаква, че мерките за защита ще бъдат прилагани в такива военни условия, сякаш не е имало военни действия", заяви Реза Наджафи, посланикът на Иран в МААЕ.

Иран беше посочил по-рано, че е готов да намали или изнесе високообогатения си уран като част от по-широко дипломатическо споразумение. Този път се провали, когато последната серия от сражения прекъсна преговорите.

След като дипломатическите усилия зациклиха, Вашингтон и Йерусалим засилиха прегледа на военните планове, включително възможността за вкарване на сухопътни сили за извличане на ядрения материал, според европейски служител, запознат с плановете.

Степента на щетите, нанесени на инфраструктурата за обогатяване на Иран, остава неясна.

Дори ако съоръженията са сериозно повредени, наличието на материал за производство на оръжия извън контролираните обекти представлява продължаващ риск.

Повечето анализатори, включително и от американските разузнавателни агенции, считат, че Иран не е взел решение да произведе ядрено оръжие, а МААЕ не е открила структурирана програма за производство на оръжия.

Институтът за наука и международна сигурност оценява вероятността Иран да избере да разработи оръжие като по-малка от 50%.

Но смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей в първите часове на войната предизвика процес на наследяване, който може да промени ядрената позиция на Техеран.

Хаменей беше издал религиозен указ, с който се противопоставяше на разработването на ядрени оръжия. Неговият наследник може да промени тази позиция.