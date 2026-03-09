ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавната петролна компания на Бахрейн обяви форсмажорни обстоятелства след иранска атака

Държавната петролна компания на Бахрейн „Бапко Енерджис“ (Bapco Energies) обяви днес форсмажорни обстоятелства във връзка с дейността си след атака срещу голяма нейна фабрика за преработка на петрол, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

От компанията посочиха, че нуждите на пазара в Бахрейн остават напълно осигурени и доставките ще продължат без прекъсване. Това ще бъде осигурено благодарение на предварително изготвени планове за действие при извънредни ситуации, уточнява „Бапко Енерджис“.

По-рано днес Министерството на здравеопазването на Бахрейн съобщи, че 32 цивилни са били ранени на остров Ситра южно от столицата Манама след иранска атака с дронове.

Междувременно Ройтерс съобщи, че според очевидци над рафинерията на „Бапко Енерджис“ се е издигал дим.

Рафинерията е основното съоръжение за преработка на петрол в Бахрейн и ключов обект за енергийния сектор на страната.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

