Макрон и Мицотакис превръщат Кипър в непристъпна европейска крепост

Лидерите на Франция, Гърция и Кипър ще се срещнат днес в град Пафос на ключова тристранна среща на върха, която поставя началото на нова ера в стратегическото сътрудничество в Източното Средиземноморие. Еманюел Макрон, Кириакос Мицотакис и Никос Христодулидис препотвърдиха общия си ангажимент към регионалната стабилност и енергийната независимост на Европа.

Очаква се днес по обяд тримата Държавници да отправят съвместно силно символично послание в подкрепа, както на Кипър, така и на европейската сигурност. Срещата не е просто дипломатически жест, а директен отговор на последните заплахи срещу сигурността на острова и стабилността в Източното Средиземноморие.

Освен дипломатическите изявления, срещата подчертава конкретните стъпки за укрепване на отбраната в Източното Средиземноморие. Франция разполагането на самолетоносача „Шарл дьо Гол" и допълнителни противовъздушни единици за защита на кипърското въздушно пространство. Гърция укрепва сътрудничеството чрез фрегати от гръцкия флот, включително модерната „Кимон", вече патрулиращи в региона. Обсъждане на мисията на ЕС „Aspides" за гарантиране свобода на навигация в условията на ескалиращия конфликт в Близкия изток.

Срещата в Пафос е ясен сигнал, че Франция и Гърция стоят непоколебимо зад Никозия, превръщайки двустранната солидарност в общоевропейски щит.