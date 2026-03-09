ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

0,3% инфлация отчете НСИ за февруари

САЩ оставят в Саудитска Арабия минимален брой дипломати

Кадър от Рияд - столицата на Саудитска Арабия Снимка: Pixabay

Държавният департамент на САЩ призова дипломатите, чиято дейност не е жизненоважна, да напуснат Саудитска Арабия "поради рискове за безопасността", предаде ДПА, информира БТА. 

"На 8 март 2026 г. Държавният департамент нареди на служители на американското правителство и членовете на техните семейства да напуснат Саудитска Арабия поради рискове, свързани със сигурността", съобщи американското посолство в Рияд.

По-рано Държавният департамент призова гражданите на САЩ да напуснат незабавно в над 10 страни от региона да напуснат незабавно поради заплахи за сигурността, на фона на конфликта в Иран, който започна в края на февруари.

