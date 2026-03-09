ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

0,3% инфлация отчете НСИ за февруари

КМГ: Китай осигурява стабилност и сигурност за целия свят

КМГ

1216
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 8 март пресконференцията, проведена по време на годишната сесия на ОСНП, привлече вниманието на целия свят. В рамките на близо 90 минути Уан И, член на Политбюро на Централния комитет на ККП и външен министър на Китай, представи подробно външната политика на Китай по 21 въпроса. Той заяви, че Китай осигурява стабилност и сигурност в един размирен свят, превръщайки се в незаменим стълб сред глобалния хаос.

Изявлението на китайския външен министър директно се обръща към опасната тенденция на нарастващ хегемонизъм и силова политика и ясно демонстрира позицията на Китай като отговорна велика сила в отстояването на основната позиция на ООН, защитавайки постиженията на победата във Втората световна война и изграждането на равноправен и подреден многополюсен свят, пише КМГ. 

Напоследък ситуацията в Иран е във фокуса на международната общественост. Китай е в тясна комуникация с много страни от Близкия изток, ще изпрати специални пратеници в Близкия изток, за да посредничат, и е предложил пет принципа за правилно справяне с проблеми в Близкия изток с цел насърчаване на деескалацията на напрежението.

Всъщност, като втората по големина икономика в света, способността на Китай да се съсредоточи върху управлението на собствените си дела сама по себе си е най-големият източник на стабилност в един нестабилен свят. Китай не само иска собствената му икономика да просперира, но и световната. През последните пет години китайската икономика нараства със среден годишен темп от 5,4%, допринасяйки с около 30% за световния икономически растеж, надвишавайки комбинирания принос на страните от Г-7.

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

