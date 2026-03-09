КМГ: Китай се противопоставя на намесата във вътрешните работи на други държави под какъвто и да е предлог

Китай се противопоставя на намесата във вътрешните работи на други държави под какъвто и да е предлог. Суверенитетът, сигурността и териториалната цялост на Иран трябва да бъдат уважавани. Китай призовава за незабавно прекратяване на военните операции срещу Иран, връщане към диалог и преговори възможно най-скоро и избягване на по-нататъшна ескалация на напрежението, заяви Гуо Дзякун, говорител на Външно министерство на пресконференция днес в Пекин.