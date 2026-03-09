ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

0,3% инфлация отчете НСИ за февруари

КМГ: Китай се противопоставя на намесата във вътрешните работи на други държави под какъвто и да е предлог

КМГ

1688
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай се противопоставя на намесата във вътрешните работи на други държави под какъвто и да е предлог. Суверенитетът, сигурността и териториалната цялост на Иран трябва да бъдат уважавани. Китай призовава за незабавно прекратяване на военните операции срещу Иран, връщане към диалог и преговори възможно най-скоро и избягване на по-нататъшна ескалация на напрежението, заяви Гуо Дзякун, говорител на Външно министерство на пресконференция днес в Пекин.

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

