Още 2 медала за България от европейската купа по д...

КМГ: Всички предложения от депутатите на третата сесия на 14-ото ОСНП са обработени и са получили отговори

КМГ

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес в Пекин се проведе 2-рият пленум на четвъртата сесия на 14-ото ОСНП. Си Дзинпин и други лидери на ККП и държавата присъства на пленума. Председателят на ПК на ОСНП Джао Лъдзи изнесе доклад на ПК на ОСНП.

Според работния доклад на Постоянния комитет на ОСНП 269 предложения от депутатите на третата сесия на 14-ото ОСНП са обработени и са получили отговори. От тях 27 законодателни предложения са били приети или внесени за обсъждане, а 50 законодателни предложения са били включени в законодателни планове или програми. Всички 9160 предложения, подадени от делегатите по време на сесията, и 150 предложения, подадени в периода между сесиите, са обработени и са получени отговори по тях. 75,4% предложените проблеми вече са разрешени или ще се разрешат постепенно по план, пише КМГ. 

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

