КМГ: Специалният пратеник на Китай по въпросите за Близкия изток се срещна с генералния секретар на Съвета за сътрудничество на арабските държави в Персийския залив

На 8 март 2026 г. в Рияд специалният пратеник на китайското правителство по въпросите за Близкия изток Джай Дзюн се срещна с генералния секретар на Съвета за сътрудничество на арабските държави от Персийския залив (ССАДПЗ) Джасем Мохамед Ал Будайви.

Ал Будайви заяви, че ССАДПЗ високо оценява активните усилия на Китай за насърчаване на мира и прекратяване на войната и желае да засили комуникацията и координацията за съвместно насочване към деескалация, пише КМГ.

Джай Дзюн заяви, че Китай призовава всички страни незабавно да прекратят огъня и военните действия, за да предотвратят по-нататъшна ескалация на напрежението и да се върнат възможно най-скоро на пътя на преговорите. Китай оценява изявлението на извънредното заседание на Съвета на министрите на външните работи на ССАДПЗ, че диалогът и дипломацията са единственият път за преодоляване на настоящата криза и поддържане на регионалната стабилност. Китай ще продължи да играе конструктивна роля и съвместно със ССАДПЗ и страните от Персийския залив активно ще насърчава мира, прекратяването на войната и облекчаването на напрежението.