Украинец пристигна в Румъния с малък самолет и поиска временно убежище в страната

Украинец пристигна в Румъния с малък самолет и поиска временно убежище в страната. СНИМКА: Pixabay

Украински гражданин на 31 години пристигна в Румъния с малък самолет и поиска временно убежище в страната, съобщава днес румънското обществено радио, информира БТА.

Младият мъж кацнал в граничния окръг Сучава. След сигнал до спешния телефон 112 румънските власти са открили пилота и летателния апарат в близост до стопанство във Фратъутъций Век в северния окръг Сучава на границата с Украйна. 

Бягайки от войната в своята родина, украинецът е поискал временно убежище в Румъния, но се е сдобил с наказателно дело за незаконно преминаване на държавна граница, съобщава румънското обществено радио. Мъжът също така не е разполагал с необходимите документи за пилотиране на самолета, допълва медията.

 

 

