ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Древни китайски фосили запълват критична празнина ...

Времето София 12° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22432746 www.24chasa.bg

Д-р Таня Глухчева пред КМГ: Европа губи, Азия мисли стратегически - как Китай вижда бъдещето на света (Видео)

КМГ

3788
СНИМКА: Фейсбук/Радио Китай Снимка: Китайска медийна група

От Пекин, в разгара за „Двете сесии" – най-важното политическо събитие в Китай – политологът и журналист д-р Таня Глухчева разказва как китайските лидери и общество гледат на войната в Близкия изток, на отношенията със САЩ и Русия и на бъдещето на инициативата „Един пояс, един път". Защо Китай настоява за мир, докато Западът мисли през логиката на военната индустрия? Как се съчетава древната китайска философия с марксизма и защо Пекин говори за Общност на споделена съдба? И какви нови инициативи може да предложи Китай на света в момент, когато глобалният ред се пренарежда?

СНИМКА: Фейсбук/Радио Китай

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди