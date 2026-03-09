Д-р Таня Глухчева пред КМГ: Европа губи, Азия мисли стратегически - как Китай вижда бъдещето на света (Видео)

От Пекин, в разгара за „Двете сесии" – най-важното политическо събитие в Китай – политологът и журналист д-р Таня Глухчева разказва как китайските лидери и общество гледат на войната в Близкия изток, на отношенията със САЩ и Русия и на бъдещето на инициативата „Един пояс, един път". Защо Китай настоява за мир, докато Западът мисли през логиката на военната индустрия? Как се съчетава древната китайска философия с марксизма и защо Пекин говори за Общност на споделена съдба? И какви нови инициативи може да предложи Китай на света в момент, когато глобалният ред се пренарежда?