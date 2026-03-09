Самолет с 267 пътници, евакуирани от Близкия изток, кацна в Белград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Самолет на сръбския национален превозвач „Еър Сърбия“ (Air Serbia) с 267 пътници, евакуирани от Близкия изток, е кацнал рано тази сутрин на международното летище „Никола Тесла“ в сръбската столица Белград, предаде ТАНЮГ, съобщи БТА.

На борда на самолета са пътували предимно сръбски граждани, но и граждани на други страни, както и 10 бебета.

По данни на сръбското министерство на външните работи, публикувани преди пристигането на самолета в Белград, до момента от Близкия изток са евакуирани общо 329 сръбски граждани, отбелязва ТАНЮГ.

Сърбия бе една от първите държави на Балканите, която организира евакуационни полети заради ескалацията на напрежението в Близкия изток след американско-израелските удари срещу Иран в края на февруари, като това е третият полет на сръбския национален превозвач с евакуирани граждани, отбелязва още медията.