Древни китайски фосили запълват критична празнина в еволюцията „от риба към човек“

В Китай са открити фосили на две риби, датирани на над 400 милиона години, съобщава КМГ. Едната е малко, аеродинамично същество, а другата е гигант сред гръбначните животни от своето време със странни зъби – което запълва критична празнина в еволюционното пътуване „от риба към човек".

Изследователски екип от Института по палеонтология на гръбначните животни и палеоантропология към Китайската академия на науките е постигнал тези две ключови открития след повече от десетилетие на теренна работа и лабораторни изследвания.

Те са открили най-ранната известна в света пълна костна рибна фосилна находка, наречена Eosteus chongqingensis, в югозападния китайски град Чунцин. Те също така са направили цялостен анализ на цялостната структура на главата и морфологията на зъбите на Megamastax amblyodus, най-голямото известно гръбначно животно от Силурийския период, намерено в югозападната китайска провинция Юннан. Тези открития превръщат Китай в „люлката" на ранната еволюция на гръбначните животни.

Двете проучвания за произхода на костните риби бяха публикувани в списание Nature.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

