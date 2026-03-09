ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Лудогорец": Нямаме търпение да срещн...

10 изтъкнати жени бяха отличени в Китай по повод Международния ден на жената

КМГ

1736
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Десет изтъкнати жени бяха отличени в Китай за своя забележителен принос, като техните заслуги бяха оповестени публично по повод Международния ден на жената в неделя, съобщава КМГ.

Тази инициатива е част от национална кампания за насърчаване на уважението към жените и създаване на благоприятна среда за техните каузи, съобщиха от Централния комитет на Китайската комунистическа партия и Всекитайската федерация на жените.

Почетените дами са допринесли значително в различни области, включително постигане на научно-технически пробиви в области като космически изследвания, океанско развитие и изкуствен интелект, работа на ниво местни общности за постигане на просперитет за местното население, доброволческа дейност в областта на общественото благосъстояние за задоволяване на ежедневните нужди на хората, посвещаване на образованието и възпитанието на младите хора, както и отразяване на важни новини с ангажираност и професионализъм.

Властите призоваха жените да се поучат от наградените и да допринесат със своята мъдрост и чувство за отговорност както в семейството, така и в обществото.

СНИМКА: КМГ

Четете още

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

