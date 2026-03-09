Киргизстан е изнесъл 17 т цветя от началото на годината

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Киргизстан е изнесъл 17 тона цветя от началото на годината, съобщи министерството на водните ресурси, земеделието и преработвателната промишленост, цитирано от националната новинарска агенция КАБАР, информира БТА.

Според министерството цветята от Киргизстан се изнасят основно за Русия, Казахстан, Узбекистан и Армения.

Отбелязва се, че количеството изнесени цветя се увеличава с всяка изминала година. Така към края на 2024 г. в чужбина са изнесени 13 049 405 цветя, докато на следващата година износът се увеличава до 24 099 696 цветя.

Само през първите два месеца на годината Киргизстан е изнесъл 17 тона или 213 745 цветя.

„Узбекистан изкупува по-голямата част от износа, превръщайки се в един от основните ни вносители“, пише в доклада на министерството.

Според експертите през последните години националната цветарска индустрия се развива активно.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и КАБАР)