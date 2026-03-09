Средната продължителност на живота на китайците достигна 79,25 години през 2025 г., което е увеличение с 1,32 години спрямо 2020 г., заяви на пресконференция Лей Хайчао, председател на Националната здравна комисия на Китай, съобщава КМГ.

Лей описа последните пет години като период на исторически напредък за сектора на здравеопазването в Китай с видимо подобрение в много аспекти.

Той заяви, че политиката, даваща приоритет на услугите на ниво местни общности, е довела до стабилно увеличение на посещенията в здравните заведения от първично ниво, които през 2025 г. са се занимавали с 52,6% от всички медицински диагнози и лечения в страната, а повече здравни работници обслужват както градските, така и селските общности.

Днес над 90% от населението може да стигне до най-близката здравна институция за 15 минути пеша, добави той. Към края на 2025 г. Китай има над 1,1 милиона медицински и здравни институции и над 16 милиона здравни работници. Разширяването на здравните ресурси, отбеляза Лей, е допринесло за подобряване на справедливостта и достъпността на основните медицински услуги за 1,4-милиардното население на страната.

Китай има за цел да увеличи средната продължителност на живота на населението до около 80 години чрез мерки, планирани за периода на 15-ия петгодишен план от 2026 до 2030 г.