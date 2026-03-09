ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

0,3% инфлация отчете НСИ за февруари

Турция официално разположи шест изтребителя F-16 и ПВО системи в Северен Кипър

Бойка Атанасова, Атина

Шест турски F-16 вече са разположени в северната част на Кипър

Турция официално потвърди разполагането на шест изтребителя F-16 и съвременни системи за противовъздушна отбрана в окупираните територии на Северен Кипър. Решението бе обявено днес, 9 март 2026 г., от Министерството на националната отбрана на страната.

Турция аргументира хода си като „необходима предпазна мярка" в отговор на нарастващото регионално напрежение. Действията идват след неотдавнашни удари срещу британски бази в Южен Кипър и засиленото присъствие на американски и европейски сили в Източното Средиземноморие.

Разполагането на турските F-16 се счита за директен отговор на пристигането на гръцки изтребители F-16 Viper в авиобазата „Андреас Папандреу" в Пафос само преди дни.

Турските власти подчертаха, че няма да позволят нарушаване на сигурността на кипърските турци и са готови да предприемат „допълнителни поетапни мерки", ако милитаризацията на острова от страна на Гърция и нейните съюзници продължи.

Правителството на Република Кипър определи хода като „груба провокация", която подкопава регионалната стабилност и нарушава международното право.

