Инфлацията през февруари в Китай най-висока от 3 г.

Годишната инфлация в Китай достигна през февруари най-високото си равнище от повече от три години на фона на усилията на китайските власти за стимулиране на отслабналото вътрешно търсене. Това сочат най-новите данни на Националното статистическо бюро (NBS), публикувани днес и цитирани от Франс прес.

Индексът на потребителските цени в Китай се повиши с 1,3 на сто през февруари на годишна база. Това е най-значителният ценови ръст от януари 2023 г., когато инфлацията достигна 2,1 на сто.

Февруари съвпада с празниците по случай Лунната нова година, на които властите разчитаха за стимулиране на потреблението.

Втората по големина икономика в света е изправена от няколко години пред дефлационен натиск, причинен от слабо вътрешно търсене, свръхпроизводство, сериозна криза в сектора на недвижимите имоти и висока младежка безработица.

Повишението от 1,3 на сто през февруари е по-високо от прогнозите на анализатори, анкетирани от Блумбърг, които очакваха ръст от 0,9 на сто.

Този ръст е причинен от „временни фактори като облекчаването на дефлацията при цените на петрола и нестабилността на цените на храните и туризма около (китайската) Нова година“, подчертава Цзъчун Хуан, икономист за Китай в „Кепитъл икономикс“ (Capital Economics).

„Напрежението в Близкия изток ще продължи да подхранва инфлацията, докато световните цени на енергията остават високи“, допълва тя.

Въпреки силния износ и рекордния търговски излишък от близо 1,2 трилиона долара през 2025 г., Китай е изправен пред сериозни структурни дисбаланси и търговски натиск от САЩ.

Миналата седмица правителството си постави цел за икономически растеж от 4,5 до 5 на сто през 2026 г., а инфлацията да достигне около 2 на сто, припомня АФП.

През последните месеци властите в страната въведоха редица мерки за стимулиране на потреблението, включително субсидии за закупуване на електроника, домакински уреди и мебели. Те разчитаха и на празничния период около Лунната нова година, когато китайците традиционно пътуват и увеличават разходите си.

В същото време през февруари индексът на производствените цени се понижава с 0,9 на сто през февруари спрямо същия месец на 2025 г., според отделни данни на Националното статистическо бюро. Показателят измерва цените на произведените стоки преди да стигнат до потребителите и спадът му предполага по-ниски печалби за предприятията.

Китайските производствени цени намаляват от октомври 2022 г., но темпът на спад се забавя - след понижения от 2,2 на сто през ноември, 1,9 на сто през декември и 1,4 на сто през януари.