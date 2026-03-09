Експлозия повреди историческа синагога в Лиеж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Историческа синагога е била повредена при експлозия в ранните часове на понеделник сутринта в белгийския град Лиеж, съобщи "Евронюз".

Говорител на полицията в източния белгийски град заяви, че няма съобщения за ранени, а са нанесени „само материални щети". Властите разследват причината за експлозията.

Експлозията е станала около 4 часа сутринта пред синагогата и е повредила прозорците на сградите в околността, добави говорителят на полицията.

Около района е създаден периметър за сигурност, а федералната полиция се е насочила към мястото на инцидента, според белгийската обществена телевизия RTBF.

Синагогата е построена през 1899 г. и служи и като музей на еврейската общност в Лиеж.