Експлозия повреди историческа синагога в Лиеж

2288
Пожарникари пред синагогата в Лиеж Снимка: Екс/@theinformant_x

Историческа синагога е била повредена при експлозия в ранните часове на понеделник сутринта в белгийския град Лиеж, съобщи "Евронюз".

Говорител на полицията в източния белгийски град заяви, че няма съобщения за ранени, а са нанесени „само материални щети". Властите разследват причината за експлозията.

Експлозията е станала около 4 часа сутринта пред синагогата и е повредила прозорците на сградите в околността, добави говорителят на полицията.

Около района е създаден периметър за сигурност, а федералната полиция се е насочила към мястото на инцидента, според белгийската обществена телевизия RTBF.

Синагогата е построена през 1899 г. и служи и като музей на еврейската общност в Лиеж.

