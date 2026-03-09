Роберта Мецола: Посланието ни към света е да не се подценяват решимостта и готовността на ЕС за действие

Посланието ни към света е да не се подценяват европейската сила, решимост и готовност за действие, каза днес председателката на Европейския парламент Роберта Мецола при откриването на годишната среща в Брюксел на посланиците на ЕС, съобщи БТА.

Пред участниците днес и утре ще говорят също председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща, както и върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

Живеем в нов свят - по-непредсказуем и опасен, добави Мецола. Всяка седмица сме изправени пред нови геополитически изпитания, последните месеци бяха меко казано трудни за ЕС. Нямаме лукса да разполагаме с време за взимане на решения, както досега. Трябва да започнем да виждаме света такъв, какъвто е, а не какъвто ни се иска, и да не се колебаем да приемаме необходимите решения, настоя Мецола.

По повод събитията в Иран тя заяви, че се открива възможност за промяна, но се вижда и колко далеч може да стигне режим, вкопчил се във властта. Мецола осъди ударите по съседните на Иран страни и настоя незабавно да бъдат прекратени. Трябва да продължим подкрепата за иранския народ, призова председателката на ЕП.

Навлизаме в петата година от войната в Украйна, заплахата остава действителна, а позицията е непроменена - трябва да има истински, достоен мир, нищо да не се решава без Украйна и без Европа, посочи Мецола.

Тя определи разширяването на ЕС като геополитическа необходимост. Според нея ЕС трябва да възстанови отношенията с Великобритания, с отчитане на решението на британците да напуснат Общността. По нейните думи за пръв път от десетилетие има усещане, че времето за това е подходящо.

По повод отношенията със САЩ Мецола каза, че понякога има шумни противоречия. Нашият съюз остава основа за общата сигурност и търговия, обобщи председателката на ЕП.