ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

0,3% инфлация отчете НСИ за февруари

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22433056 www.24chasa.bg

Реза Пахлави призова Австравлия да гарантира сигурността на женския нацонален отбор на Иран

2748
Реза Пахлави

Лидерът на иранската опозиция Реза Пахлави - синът на последния шах на Иран - призова днес Австралия да гарантира сигурността на женския национален отбор по футбол на Иран, който отказа да пее химна на Ислямската република преди мач от турнира за Купата на Азия, предаде Франс прес.

Футболният отбор пристигна в Австралия няколко дни преди началото на американско-израелските удари по Иран.

"Представителките на женския национален отбор по футбол на Иран са подложени на голям натиск и са заплашвани от Ислямската република", написа синът на шаха в социалната мрежа "Екс".

"Ако се върнат в Иран, за тях има риск от сериозни последици. Призовавам австралийското правителство да гарантира сигурността им и да им окаже цялата необходима подкрепа", заяви още Реза Пахлави.

Реза Пахлави

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди