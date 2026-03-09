Реза Пахлави призова Австравлия да гарантира сигурността на женския нацонален отбор на Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лидерът на иранската опозиция Реза Пахлави - синът на последния шах на Иран - призова днес Австралия да гарантира сигурността на женския национален отбор по футбол на Иран, който отказа да пее химна на Ислямската република преди мач от турнира за Купата на Азия, предаде Франс прес.

Футболният отбор пристигна в Австралия няколко дни преди началото на американско-израелските удари по Иран.

"Представителките на женския национален отбор по футбол на Иран са подложени на голям натиск и са заплашвани от Ислямската република", написа синът на шаха в социалната мрежа "Екс".

"Ако се върнат в Иран, за тях има риск от сериозни последици. Призовавам австралийското правителство да гарантира сигурността им и да им окаже цялата необходима подкрепа", заяви още Реза Пахлави.