Пътят за Гърция през прохода Маказа остава затворен до 4 май

Поне два месеца ще продължи ремонтът на главния път от Кърджали до Комотини през Маказа, който е затворен заради активирало се свлачище в гръцкия участък. Според информация на полицейското управление, цитирана от местни медии, ограниченията за движение ще останат в сила до 4 май.

Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през селата Нимфея, Пандросос и Каридия. Алтернативният път е тесен, стръмен и с остри завои, а преминаването по него удължава пътуването между Кърджали и Комотини с около 20–30 минути.

Заради интензивния трафик, който с настъпването на по-топлото време се очаква да нарасне, местните власти вече разчистват и разширяват банкетите по обходния път.

По информация на гръцката полиция е възможно ограниченията по главния път да бъдат отменени и по-рано, ако строителните дейности приключат преди посочения срок.