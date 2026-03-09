ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

0,3% инфлация отчете НСИ за февруари

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22433072 www.24chasa.bg

Пътят за Гърция през прохода Маказа остава затворен до 4 май

Ненко Станев

[email protected]

4228
Пропадналият участък е при 7-ми километър от кръстовището за магистралата край Комотини.

Поне два месеца ще продължи ремонтът на главния път от Кърджали до Комотини през Маказа, който е затворен заради активирало се свлачище в гръцкия участък. Според информация на полицейското управление, цитирана от местни медии, ограниченията за движение ще останат в сила до 4 май.

Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през селата Нимфея, Пандросос и Каридия. Алтернативният път е тесен, стръмен и с остри завои, а преминаването по него удължава пътуването между Кърджали и Комотини с около 20–30 минути.

Заради интензивния трафик, който с настъпването на по-топлото време се очаква да нарасне, местните власти вече разчистват и разширяват банкетите по обходния път.

По информация на гръцката полиция е възможно ограниченията по главния път да бъдат отменени и по-рано, ако строителните дейности приключат преди посочения срок.

Пропадналият участък е при 7-ми километър от кръстовището за магистралата край Комотини.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди