Сирени отново звучаха в британската база в Кипър

Сирени за тревога са прозвучали за кратко в района на британската военновъздушна база Акротири (Югозападен Кипър) малко преди 10:30 ч. местно (и българско) време днес, а жителите в района са получили предупреждение за „заплаха за сигурността", съобщава електронното издание на в. „Сайпръс мейл", цитирано от БТА.

Сирените са спрени няколко минути след началото на тревогата, отбелязва медията.

Това е поредният случай, при който в района на Акротири прозвучават сирени, след като миналия понеделник понеделник британската база беше ударена от дрон, който според източници на кипърската новинарска агенция КНА е излетял от Ливан и е бил изстрелян от свързаната с Иран групировка „Хизбула". Миналата седмица говорител на британското министерство на отбраната заяви, че високата натовареност във въздушното пространство над и около Кипър, която е предизвикана от военната ескалация в Близкия изток и пренасочването на множество полети, е причина за многократните сигнали за тревога на средиземноморския остров.

Заради инцидента с разбилия се дрон редица европейски страни, сред които Гърция, Франция, Испания, Италия, Нидерландия и Великобритания, изпратиха или ще изпратят военна помощ в района на остров Кипър. На фона на покачването на напрежението в Близкия изток днес френският президент Еманюел Макрон ще се срещне с президента на Кипър Никос Христодулидис и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в намиращия се в западната част на Кипър град Пафос.