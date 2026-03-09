Израел обяви, че е ударил обекти на иранските сили за сигурност

Израелската армия съобщи тази сутрин, че е нанесла нови удари по мишени, свързани с ръководството на иранските сили за сигурност, включително в град Исфахан, след като Иран извърши нови въздушни атаки срещу Израел през нощта, предадоха ДПА и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Израелската армия уточни в „Телеграм", че ударите в Иран са били насочени срещу командни центрове, принадлежащи на вътрешните сили за сигурност и доброволческата паравоенна милиция „Басидж", известна със суровите си репресии срещу антиправителствените протести в Техеран предишните месеци.

Няколко площадки за изстрелване на балистични ракети с голям обсег и съоръжение за производство на ракетни двигатели също бяха поразени, съобщи още израелската армия.

Организацията „Маген Давид Адом" (израелският аналог на Червения кръст) съобщи, че при иранските ракетни атаки са били ранени около 20 души. Някои от тях са пострадали при падане, докато тичали към убежищата.

Междувременно неправителствената правозащитна организация „Хюман Райтс Уоч" (Human Rights Watch) заяви в доклад, че израелската армия „незаконно" е е атакувала село в Южен Ливан със снаряди, съдържащи бял фосфор - опасен за хората леснозапалим боеприпас. Чрез геолокализиране и проверка на седем изображения „Хюман Райтс Уоч" заяви, че Израел е изстрелял бял фосфор с артилерия по жилищни райони в южното ливанско село Йохмор. Това е станало броени часове след като израелската армия е предупредила жителите на селото и десетки други в Южен Ливан да се евакуират.

„Хюман Райтс Уоч" отбеляза, че не може да установи по независим начин дали в района все още има хора и дали някой е пострадал.

Правозащитници твърдят, че съгласно международното право използването на бял фосфор в населени район е незаконно. То може да подпали сгради и причинява дълбоки изгаряния.

Организации като „Хюман Райтс Уоч" и „Амнести Интернешънъл" съобщиха, че този боеприпас е бил използван многократно от Израел в Южен Ливан при последната му война с „Хизбула" преди повече от година, докато в района все още е имало цивилни.