С напрежение започна процесът срещу отстранения кмет на Истанбул

Днес започна съдебният процес в Истанбул срещу отстранения кмет на града Екрем Имамоглу, който се намира в ареста вече почти една година, предаде турската частна телевизия НТВ, цитирана от БТА. Обвинения в корупция са отправени към Имамоглу и още над 400 обвиняеми по делото.

Заседанието започна в 11:00 ч. местно време, но беше отложено малко след началото му поради възникнало напрежение. Очаква се по-късно днес съдът да продължи работата си.

Напрежението се породи между председателстващия съдия и Екрем Имамоглу, когато отстраненият кмет се приближи до подиума, за да говори, а председателстващият съдия го предупреди да се върне на мястото си. След засилване на напрежението в съдебната зала, съдебният състав напусна салона, а съдът заяви, че няма да продължи процеса, докато и зрителите не напуснат. Задържаните по делото също бяха изведени от залата.

Според прокуратурата организирана група, чийто лидер е бил Имамоглу, е действала в истанбулската община, нанасяйки на държавата вреди на стойност милиарди турски лири. В обвинителния акт за отстранения от длъжност кмет на Истанбул се искат до 2352 години затвор.