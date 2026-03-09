Новият аятолах Моджтаба Хаменей е пострадал по време на ударите срещу Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Синът на аятолах Али Хаменей е бил ранен по време на ударите срещу Иран, стана ясно днес, след като Моджтаба Хаменей официално беше обявен за нов върховен лидер на страната. Не е ясно кога точно е бил ранен и дали травмите му са сериозни.

56-годишният Моджтаба, вторият син на покойния аятолах Али Хаменей, беше официално обявен за негов наследник в неделя, след като беше назначен от 88-членната асамблея на режима - въпреки предишната опозиция от страна на баща му, пише "Дейли мейл".

„Отмъстителният" твърдолинеен духовник вече е набелязан за убийство от Израел, след като страната обеща да „елиминира" всеки, който наследи убития аятолах, след като уби него и съпругата на Моджтаба, Захра Хадад-Адел, при удари в първия ден на конфликта.

В един репортаж за неговото възкачване на поста върховен лидер по иранската държавна телевизия се споменава, че е бил ранен във войната.

Водещият го описва като „джанбаз", или ранен от врага, във „войната на Рамадан", както медиите в Иран наричат настоящия конфликт.

Не се дават подробности за това как е бил ранен, въпреки че съпругата и баща му са били убити при израелски удари по Техеран.

В репортажа се твърди също, че Моджтаба, който не е бил виждан на публично място от началото на войната, владее английски език и е завършил курсове по психология.

В него се посочва също, че той е добре запознат с модерните технологии, военните науки и въпросите на сигурността, както и с политическите принципи и изискванията на изпълнителната власт в страната.

Новият върховен лидер има силни връзки с Иранската революционна гвардия (IRGC) и е избран от Иранската асамблея на експертите „под натиска на революционната гвардия", според иранските медии.

Наследството от баща на син се разглежда негативно от шиитското мюсюлманско духовенство в Иран, а Моджтаба не е високопоставен духовник, никога не е заемал длъжност и досега не е имал официална роля в режима.

Казват, че баща му е изразил несъгласие с кандидатурата му, защото тя би приличала на наследственото управление, установено от подкрепяната от САЩ монархия на шаха, преди да бъде свалена от иранската революция през 1979 г.

Но след като е избран за върховен лидер на Иран, той ще търси отмъщение за убийството на баща си, твърдят експерти.

Те казаха пред BBC Radio 4:

„Той е отмъстителен. Убили са баща му и той няма да го остави така. Ако не може да отмъсти на САЩ, ще отмъсти на обикновените хора."

Хаменей е служил в иранските въоръжени сили по време на ирано-иракската война и се смята, че има значително влияние зад кулисите. От години се говори, че той е възможен наследник на баща си.

Роден през 1969 г. в свещения град Машхад, той расте, докато баща му води опозицията срещу шаха.

Съпругата му и майка му, Мансуре Ходжасте Багерзаде, са сред загиналите при израелските удари.

След средно образование в религиозното училище Алави, Хаменей прекарва няколко кратки периода в армията по време на ирано-иракската война, според иранските медии.

След това продължава религиозните си учения през 1999 г. в свещения град Кум, като рядко се появява публично – за разлика от баща си.

Всъщност новият върховен лидер е бил сниман много малко пъти и никога не е давал официално интервю.

Въпреки че рядко е фотографиран и няма официална държавна длъжност в автобиографията си, Хаменей отдавна се счита за влиятелна фигура зад баща си, аятолаха.

Американски дипломатически документи го описват като един от ключовите играчи в режима.

Макар Хаменей да не е заемал висши политически постове, той е учил при религиозни консерватори в ислямски семинарии в шиитския свят град Кум.

Въпреки че е санкциониран от САЩ през 2019 г., се твърди, че Хаменей контролира инвестиционна империя на стойност над 100 милиона британски лири, с достъп до луксозни имоти в северната част на Лондон и банкови сметки във Великобритания, Швейцария, ОАЕ и Лихтенщайн.

Хаменей притежава 11 имота на The Bishops Avenue - ексклузивна улица в Хампстед, северна Лондон, известна още като „Билионерската улица".