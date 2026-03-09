Шефът на австрийската телевизия - домакин на "Евровизия", подаде оставка

Генералният директор на австрийския национален телевизионен оператор ORF, който след два месеца ще бъде домакин на песенния конкурс „Евровизия", подаде оставка заради обвинения в сексуален тормоз на служителка, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение на телевизията.

В изявление от страна на телевизията, в което се обявява, че 57-годишният Роланд Вайсман е подал оставка „с незабавен ефект", ORF му благодари за 30-те години в компанията и допълва, че обвинението трябва да бъде разследвано бързо и прозрачно.

„През последните дни служителка на ORF отправи обвинения в сексуален тормоз срещу генералния директор. Роланд Вайсман отхвърли тези обвинения", посочват от телевизионния оператор. Скоро след това адвокатът на Вайсман, Оливър Шербаум, публикува изявление, в което се казва, че надзорният съвет на ORF е информирал Вайсман за обвиненията, свързани с началото на мандата му през 2022 г., и му е дал броени дни да се оттегли от поста.

В изявлението от страна на адвоката се посочва, че на Вайсман все още не са предоставени пълните подробности за обвиненията, отправени срещу него. „Въпреки това, за да избегне вреда за компанията, той беше готов да направи големи отстъпки и затова подаде оставка като генерален директор с незабавен ефект", се казва още в съобщението.

Ръководителката на националното радио ORF, Ингрид Турнхер, опитен репортер и водеща, ще поеме поста генерален директор временно, става ясно още от изявлението на ORF.

Вайсман ръководеше ORF в продължение на четири години. Телевизионната компания трябваше да реши по-късно тази година дали той ще получи втори петгодишен мандат или ще бъде назначен нов генерален директор, припомня Ройтерс, цитирана от БТА.

Виена ще бъде домакин на 70-ото издание на песенния конкурс „Евровизия" от 12 до 16 май, а България ще бъде представена от певицата DARA.