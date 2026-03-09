14 мигранти са загинали в лодка край Анталия

Най-малко 14 души са загинали, след като патрулен кораб на турската брегова охрана се е сблъскал с надуваема лодка с мигранти, която не се е съобразила със заповед да спре, съобщава сайтът Хаберлер, позовавайки се на изявление на турската брегова охрана. Инцидентът е станал рано тази сутрин във водите на Средиземно море близо до градчето Финике в южния турски окръг Анталия.

От съобщението на бреговата охрана става ясно, че високоскоростна лодка е била засечена рано тази сутрин в района на град Финике, докато се е опитвала да избяга от патрулен кораб на бреговата охрана, който се е опитал да я спре. Към лодката многократно са били отправени заповеди да спре, които тя не е изпълнила, а „по-късно плавателният съд се е сблъскал с кораб на бреговата охрана", се посочва в съобщението на турската брегова охрана.

Екипите на бреговата охрана са успели да спасят шестима мигранти и един турски гражданин след сблъсъка, като същевременно са открили телата на 14 удавили се, става ясно още от изявлението. Други 15 мигранти са били заловени, след като са достигнали до брега с пострадалия от инцидента плавателен съд, съобщава БТА.