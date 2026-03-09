Гърция активира плана „Пустинен скорпион“ заради ирански заплахи

Гръцката национална разузнавателна служба активира мащабния план за сигурност „Пустинен скорпион" във всички ключови военни обекти, използвани от САЩ и НАТО на територията на Гърция след официални заплахи от страна на Иран, че американските активи в региона са „легитимни цели".

Операцията предвижда разполагането на стотици агенти под прикритие около стратегическите бази в Суда (остров Крит) и пристанището на Александруполис. Според източници от службите, оперативните работници действат като туристи, влюбени двойки или служители в крайбрежни заведения, за да наблюдават за подозрителни лица, извършващи неоторизирано заснемане или проучване на военната инфраструктура.

Активирането на плана бе ускорено след ареста на 36-годишен чужд гражданин (с грузински паспорт и азербайджански произход), заподозрян в шпионаж срещу военноморската база в Суда. В мобилния му телефон са открити детайлни снимки на американския самолетоносач USS Gerald R. Ford и данни за комуникация с ирански контакти.

Освен Александруполис и Суда, планът обхваща още няколко критични точки. Авиобаза Лариса (110-о бойно крило), където са разположени американските безпилотни летателни апарати MQ-9 Reaper, които наблюдават целия Източен Средиземноморски регион и Черно море. База Стефановикио (Волос), която е основен пункт за американските бойни хеликоптери Apache и Black Hawk, които провеждат редовни учения в Централна Гърция. Летище Актио (Превеза), стратегически пункт за самолетите на НАТО за далечно радиолокационно откриване и управление (AWACS).

Освен физическото наблюдение, „Пустинен скорпион" включва и дигитален мониторинг на комуникациите в периметъра на базите. Целта е да се пресекат опити за саботаж или координиране на атаки чрез криптирани приложения.

Гръцките власти подчертават, че страната остава сигурна дестинация, но засилените мерки са превантивен отговор на променящата се геополитическа среда.