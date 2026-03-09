ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция активира плана „Пустинен скорпион“ заради ирански заплахи

Бойка Атанасова, Атина

Гръцката национална разузнавателна служба активира мащабния план за сигурност „Пустинен скорпион" във всички ключови военни обекти, използвани от САЩ и НАТО на територията на Гърция след официални заплахи от страна на Иран, че американските активи в региона са „легитимни цели".

Операцията предвижда разполагането на стотици агенти под прикритие около стратегическите бази в Суда (остров Крит) и пристанището на Александруполис. Според източници от службите, оперативните работници действат като туристи, влюбени двойки или служители в крайбрежни заведения, за да наблюдават за подозрителни лица, извършващи неоторизирано заснемане или проучване на военната инфраструктура.

Активирането на плана бе ускорено след ареста на 36-годишен чужд гражданин (с грузински паспорт и азербайджански произход), заподозрян в шпионаж срещу военноморската база в Суда. В мобилния му телефон са открити детайлни снимки на американския самолетоносач USS Gerald R. Ford и данни за комуникация с ирански контакти.

Освен Александруполис и Суда, планът обхваща още няколко критични точки. Авиобаза Лариса (110-о бойно крило), където са разположени американските безпилотни летателни апарати MQ-9 Reaper, които наблюдават целия Източен Средиземноморски регион и Черно море. База Стефановикио (Волос), която е основен пункт за американските бойни хеликоптери Apache и Black Hawk, които провеждат редовни учения в Централна Гърция. Летище Актио (Превеза), стратегически пункт за самолетите на НАТО за далечно радиолокационно откриване и управление (AWACS).

Освен физическото наблюдение, „Пустинен скорпион" включва и дигитален мониторинг на комуникациите в периметъра на базите. Целта е да се пресекат опити за саботаж или координиране на атаки чрез криптирани приложения.

Гръцките власти подчертават, че страната остава сигурна дестинация, но засилените мерки са превантивен отговор на променящата се геополитическа среда.

