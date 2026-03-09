ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още 2 медала за България от европейската купа по д...

Путин поздрави новия върховен лидер на Иран

Владимир Путин Снимка: КАДЪР: Първи канал

Президентът на Русия Владимир Путин поздрави Моджтаба Хаменей по повод избирането му за върховен лидер на Иран. Това предаде ТАСС, цитирана от БТА, като се позовава на поздравление, публикувано на сайта на Кремъл.

"Уважаеми господин Хосейни Хаменей, приемете искрени поздравления по повод избирането Ви за върховен лидер на Ислямска република Иран", се казва в съобщението.

"От своя страна бих искал да потвърдя нашата неизменна подкрепа за Техеран и солидарност с иранските ни приятели. Русия е била и ще бъде надежден партньор на Ислямската република", според същия източник.

"Сега, когато Иран се противопоставя на въоръжена агресия, вашата дейност на този висок пост без съмнение ще изисква голяма смелост и самоотверженост", се казва още в съобщението. "Уверен съм, че ще продължите с чест делото на баща си и ще сплотите иранския народ пред лицето на суровите изпитания".

"Желая Ви успехи в решаването на нелеките задачи, стоящи пред вас, както и крепко здраве и сила на духа", добави Путин.

Владимир Путин

