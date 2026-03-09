Орбан поиска ЕС да свали енергийните санкции срещу Русия

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че е поискал от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в писмо да бъдат премахнати всички санкции върху руския енергиен сектор, тъй като това е „необходимо, за да се спре покачването" на цените на суровия петрол в Унгария.

Орбан също така заяви във видеоклип, публикуван на страницата му във "Фейсбук", че е свикал заседание на правителството по-късно през деня, за да „предотврати" покачването на цената на дизела и бензина до непоносими нива, съобщава БТА..