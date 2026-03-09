САЩ затвориха консулството си в Южна Турция, изтеглят дипломатите

САЩ преустановиха услугите в консулството си в южната част на Турция и наредиха на несъществения персонал да напусне страната, съобщи Turkiye Today.

„На 9 март 2026 г. Държавният департамент нареди на служителите на американското правителство, които не работят в спешни служби, и на членовете на техните семейства да напуснат Генералното консулство в Адана поради рискове за безопасността", пише в X, като се позовава на пътувателно предупреждение, в което се казва: „Американците в югоизточната част на Турция се насърчават да напуснат страната незабавно".

От посолството на САЩ в Турция публикуваха в Х съобщение, че предупреждението за пътуване в Югоизточна Турция е повишено до ниво 4 - не пътувайте.

"Няма промени в нивото на предупреждението или индикаторите за риск за Турция. Въпреки това, зоната с повишен риск в Югоизточна Турция е актуализирана в предупреждението за пътуване, за да отрази промените в операциите на мисията на САЩ", пише в съобщението от посолството.

Миналата седмица иранска балистична ракета беше свалена на границата между Турция и Сирия. По-късно говорителят на НАТО потвърди, че тя е била насочена към Турция.

Очаквайте подробности.