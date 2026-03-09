Южна Корея планира първи таван на цените на горивата от близо 30 години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Южнa Корея планира да наложи таван на цените на горивата тази седмица за първи път от почти 30 години, за да ограничи рязкото им покачване, след като конфликтът в Близкия изток доведе до скок на цените на суровия петрол. Това обяви днес южнокорейският президент И Дже-мьон, цитиран от Йонхап, предаде БТА.

В изказване по време на извънредно заседание, свикано заради въздействието на кризата в Близкия изток, държавният глава заяви, че правителството на Южна Корея „бързо ще въведе и смело ще приложи" система за максимални цени на петролните продукти, „които наскоро претърпяха прекомерно увеличение".

Настоящата криза „е значителна тежест за нашата икономика, която е силно зависима от световната търговия и вноса на енергия от Близкия изток", посочи И Дже-мьон.

За последно подобна мярка бе въведена през от 1997 г.м когато азиатската страна либерализира пазара на горива.

Президентът допълни, че Сеул ще потърси и други източници на енергия, освен доставките през Ормузкия проток, които бяха силно ограничени през последните дни заради американско-израелския конфликт с Иран и иранските атаки по съседни държави.

След извънредното заседание президентският съветник по политическите въпроси Ким Йонг-бом каза, че планираният ценови праг може да се променя на всеки две седмици. Южна Корея разполага с достатъчно петролни резерви, за да покрие потребление за 208 дни, добави той.

Междувременно днес южнокорейският вон се обезцени рязко, достигайки 1495,5 вона за долар - най-ниското си равнище от 17 години.

Нестабилността на южнокорейската валута също е била тема на днешното заседание при президента.