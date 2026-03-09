Как действат иранските касетъчни боеприпаси и защо използването им е военно престъпление

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Касетъчните боеприпаси са оръжия, предназначени да увеличат разрушителното въздействие и опасността от конвенционалните оръжия.

Вместо да носят една голяма бойна глава, която причинява концентрирано унищожение в точката на удара, касетъчните боеприпаси съдържат десетки или дори стотици по-малки експлозиви. Тези субмуниции се разпръскват върху голяма площ, разширявайки зоната на пораженията, увеличавайки броя на потенциалните жертви и усложнявайки спасителните и възстановителните операции, пише ynetglobal.

Касетъчните боеприпаси могат да бъдат под формата на артилерийски снаряди, ракети или въздушни бомби и могат да бъдат изстрелвани от суша, море или въздух.

Според медийни съобщения, няколко ирански балистични ракети от сериите „Хорамшахр", „Емад" и „Гадр" имат версии, оборудвани с касетъчни бойни глави. Иран изстреля няколко такива ракети към Израел по време на операция „Изгряващ лъв" през юни 2025 г. и отново по време на операция „Ревящ лъв" през 2026 г.

Как функционират касетъчните боеприпаси

Когато се използват в балистични ракети, касетните субмуниции обикновено се разпръскват на няколко километра над земята.

Пружинен механизъм освобождава по-малките бомби и ги разпръсква върху голяма площ, като едновременно с това ги активира, премахвайки предпазното устройство, което предотвратява преждевременното им взривяване.

Разпръскването на голяма височина затруднява противоракетните системи. Системите за прехващане са проектирани да унищожават самата ракета и са до голяма степен неефективни срещу малки субмуниции с размерите на ръчна граната.

В някои случаи бомбите са оборудвани с парашути или други механизми, които забавят спускането им. Това увеличава времето, през което хората трябва да останат в убежища, и може да разшири засегнатата зона, ако вятърът отнесе субмунициите по-далеч от целевата зона.

Касетъчните боеприпаси са много разнообразни и са проектирани за различни цели.

Субмунициите, предназначени да нанасят вреда на хора, независимо дали са военни или цивилни, често съдържат метални сачми в допълнение към експлозивния материал. В много случаи самата метална обвивка се разпада на фрагменти по време на взрива, създавайки остри шрапнели.

Някои бомби са предназначени да се взривят точно преди да ударят земята, за да разпръснат метални фрагменти върху по-голяма площ.

Други касетъчни оръжия са предназначени да унищожават бронирани превозни средства, като използват кухи заряди, способни да пробиват метална броня.

Друг вид са запалителните касетъчни боеприпаси. Тези бомби съдържат запалими вещества като фосфор и са предназначени да предизвикат големи пожари в зоната на удара.

Някои касетъчни боеприпаси са предназначени за унищожаване на летища. Те проникват в повърхността на пистите, преди да експлодират, за да причинят максимални щети.

Съществуват и касетъчни оръжия, предназначени да прекъсват електропреносните мрежи, като разпръскват дълги проводими кабели, които предизвикват къси съединения.

Неизбухналите боеприпаси представляват дългосрочна опасност

Един от най-сериозните проблеми с касетъчните оръжия е, че не всички субмуниции избухват.

Това оставя неизбухнали боеприпаси, които по-късно трябва да бъдат открити и неутрализирани, което често изисква значително време и ресурси от силите за сигурност.

Някои особено опасни версии включват механизми за забавено взривяване, проектирани да експлодират след определен период от време, което увеличава риска за спасителните и възстановителните екипи.

Други се задействат при допир или натиск, което ефективно превръща бомбите в устройства, подобни на противопехотни мини, разпръснати от въздуха.

Клъстерни бойни глави и усъвършенствани варианти

Някои балистични ракети носят бойни глави, които се разделят на няколко експлозивни единици.

В тези системи бойната глава съдържа множество субмуниции, които се разпръскват във въздуха по подобен начин като стандартните клъстерни оръжия.

В иранските ракети бомбите се изстрелват на височина от около 7 километра над целевата зона и се разпръскват на разстояние от около 8 километра безразборно и без прецизност на целеуказването.

Всяка бомба тежи само няколко килограма и обикновено съдържа между 2,5 и 7 килограма експлозивен материал.

Щетите, причинени от една бомба, са подобни на тези от обикновена ракета „Касам", изстреляна по-рано от Газа. Макар че такива експлозиви не могат да проникнат в укрепена защитна стая, те все пак могат да причинят жертви и имуществени щети.

По-усъвършенствана версия на тази технология е системата MIRV, съкращение от Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle (многоцелеви независими прелетяващи ракети). В тези ракети всяка бойна глава има собствена система за задвижване и може независимо да се насочва към отделни цели.

Някои варианти включват сензори като детектори за топлина, които позволяват на бойните глави да се насочват към активни превозни средства, като откриват топлината на двигателя.

Въпреки някои съобщения, че Иран е изстрелял ракети с такива разделени бойни глави, остава неясно дали тези усъвършенствани системи са били използвани срещу Израел или са били използвани само конвенционални касетъчни боеприпаси.

Защо използването на касетъчни боеприпаси се счита за военно престъпление

Касетъчните боеприпаси имат и значителни недостатъци от гледна точка на нападателя.

Те са относително скъпи за производство, по-неточни от други оръжия и всеки отделен субмуниционен елемент причинява ограничени щети, когато целевото население следва инструкциите за укритие.

Въпреки това, широкото им разпръскване и рискът, който представляват неизбухналите бомби, ги правят особено опасни за цивилните лица.

Поради тези рискове, използването на касетъчни боеприпаси се счита за военно престъпление.

Към днешна дата 111 държави са подписали международна конвенция, забраняваща употребата, производството и търговията с такива оръжия.

Иран, Израел и Съединените щати не са подписали конвенцията.

Израел е бил обвиняван няколко пъти в употреба на касетъчни боеприпаси, особено в Ливан. Сред държавите, подписали договора, са Ливан, Ирак и „Палестина, както е дефинирано в документите на конвенцията.

Ако има нещо забележително в термина „касетъчни боеприпаси" на иврит, то е неговото име. Докато английският термин „cluster munition" се отнася до група оръжия, изстрелвани едновременно, думата на иврит има и значения, съотносими с „враг", „беда" и „страдание", което отразява разрушителната същност на самото оръжие.