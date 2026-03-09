Затвориха училища в Гърция след земетресение

Училища в региона на Епир, Северозападна Гърция, остават затворени след земетресението с магнитуд от 5,3 по скалата на Рихтер, регистрирано в ранните часове на неделя, съобщи обществената телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Заради проверки за безопасността на сградите учебни занятия няма да се провеждат в общините Янина и Игуменица, както и във Филиатес и Сули.

Трусът е бил усетен силно в цялата област Епир, предизвиквайки безпокойство сред жителите, тъй като е станал рано сутринта и е бил с малка дълбочина на огнището. Много хора са излезли от домовете си, а видеоклипове в интернет показват силата на земетресението, съобщи още ЕРТ.

По първоначални данни има щети по къщи в района на Полидросо в община Сули и в Додони. Две църкви са с пукнатини, а училищна сграда е получила повреди по покрива. Съобщава се и за щети по най-малко четири къщи, като една от тях е наклонена и предстои да бъде проверена от специалисти.

Днес се очаква екип от регионалните власти и инженери да извърши огледи на сградите и да оцени мащаба на щетите. Сеизмолозите продължават да следят развитието на ситуацията, тъй като след основния трус са регистрирани и вторични земетресения.

Епицентърът на земетресението е бил на 12 километра източно от Лептокария, в област Теспротия, а дълбочината му се оценява на около 13 километра. Трусът е бил усетен в няколко района на Епир и Тесалия, както и на Йонийските острови, уточнява АНА-МПА.