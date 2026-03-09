Издирват българин, организатор на ало измами в Битоля за 60 хил. евро

Полицията в РС Македония издирва българин, организатор на ало измами в Битоля за 60 хил. евро. Над десет граждани от Битоля в последните няколко месеца са загубили над 60 000 евро, като станали жертви на добре организирана телефонна измама с измислени катастрофи.

Според информациите от прокуратурата в Битоля, измамата се развивала по един и същи сценарий - най-често били таргетирани възрастни лица, които получавали телефонно обаждане. От другата страна на линията им се представяло лице, което твърдяло, че близък на възрастния е тежко пострадал при катастрофа и са нужни пари за операция. При друга версия пък на жертвите им е казвано, че техен роднина и направил катастрофа и парите са нужни, за да се избегне оставането в ареста.

Изплашени и в паника за своите най-близки, хората се съгласявали да предадат големи суми пари, златни накити и други ценни предмети. Сумите се движили от няколко хиляди до повече от 20 000 евро.

Парите най-често са били предавани на различни локации в Битоля на лица, които преди това са били наети чрез обяви във фейсбук. Те ги прибирали парите директно от измамените граждани казват от прокуратурата.

Досега прокуратурата е повдигнала обвинение против четири лица, които са получавали сумите и са съизвършители на измамите.

Разследването показало, че парите след това били пренасяне в чужбина и достигали до непознато лице в България. Общото между всички случаи е и ползването на телефонни номера от Румъния, чрез които измамниците контактували с жертвите. Заради това прокуратурата вече е потърсила международна правна помощ, за да се разкрие цялата мрежа, която стои зад измамите.