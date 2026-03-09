НАТО прехвана иранска ракета над Турция (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

НАТО прехвана иранска ракета, навлизаща в турското въздушно пространство. Тя е била неутрализирана от въздушните и ракетни отбранителни елементи на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие.

Турското министерство на националната отбрана заяви, че фрагмент от ракетата е паднал в района на Гюнейшехир в Газиантеп, Турция. Кадри, разпространявани в социалната мрежа "Екс", твърдят, че това са отломките от ракетата

Жандармерия е оградила мястото и е започнато разследване. Това е вторият подобен инцидент на турска територия от началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран.

По-рано днес САЩ преустановиха услугите в консулството си в южната част на Турция и наредиха на несъществения персонал да напусне страната.

Местните медии в Газиантеп съобщиха, че са открити отломки, което бързо привлече вниманието и кадри бързо се разпространиха в социалните мрежи. Силите за сигурност са изпратени в района и са взети засилени предпазни мерки в околността. #SONDAKİKA

İran'dan atılan balistik füze Gaziantep üzerinde imha edildi!



MSB: "İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir" pic.twitter.com/ivzEaKIUMW — HatayX (@hatay_x) March 9, 2026

Екипи на жандармерията са оградили района, където са намерени фрагментите.

Ръководителят на отдела за комуникации на Турция Бурханетин Дуран заяви, че няма пострадали след падането на ракетата.