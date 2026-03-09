ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НАТО прехвана иранска ракета над Турция (Видео)

Кадри, разпространявани в социалната мрежа "Екс", твърдят, че това са отломките от ракетата

НАТО прехвана иранска ракета, навлизаща в турското въздушно пространство. Тя е била неутрализирана от въздушните и ракетни отбранителни елементи на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие.

Турското министерство на националната отбрана заяви, че фрагмент от ракетата е паднал в района на Гюнейшехир в Газиантеп, Турция.

Жандармерия е оградила мястото и е започнато разследване. Това е вторият подобен инцидент на турска територия от началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран.

По-рано днес САЩ преустановиха услугите в консулството си в южната част на Турция и наредиха на несъществения персонал да напусне страната. 

Местните медии в Газиантеп съобщиха, че са открити отломки, което бързо привлече вниманието и кадри бързо се разпространиха в социалните мрежи. Силите за сигурност са изпратени в района и са взети засилени предпазни мерки в околността.

Екипи на жандармерията са оградили района, където са намерени фрагментите.

Ръководителят на отдела за комуникации на Турция Бурханетин Дуран заяви, че няма пострадали след падането на ракетата. 

