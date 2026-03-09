Техеран заплаши да конфискува имущество на иранци в чужбина, подкрепящи ударите на САЩ и Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На иранците, живеещи в чужбина, може да бъде иззето имуществото или да им бъдат наложени други правни санкции, ако изразяват подкрепа за Съединените щати и Израел, предаде Ройтерс, позовавайки се на канцеларията на иранския главен прокурор.

Някои членове на иранската диаспора, които искат политическа промяна в Техеран, излязоха по улиците на европейски и американски градове, за да празнуват смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей, убит на 28 февруари - първия ден от американско-израелските удари срещу Иран.

Иран обяви официалво днес Моджтаба Хаменей - син на Али Хаменей - за свой нов върховен лидер.

„Беше отправено предупреждение към иранците, живеещи в чужбина, които по различни начини симпатизират, подкрепят или сътрудничат на американско-ционисткия (израелски) враг. На тях ще бъде конфискувано цялото имущество и ще бъдат подложени на други правни санкции в съответствие със закона", заяви прокуратурата, цитирана от държавни медии.

Новосъздадени канали в „Телеграм" споделиха подробности за известни иранци, живеещи в чужбина, които са публикували коментари, критикуващи иранските духовни власти и подкрепящи войната на САЩ и Израел срещу Иран.

По данни на иранското правителство към 5 милиона иранци живеят в чужбина, по-голямата част от тях - в САЩ и Западна Европа. Според иранските медии обаче иранците в чужбина са близо 10 милиона, съобщава БТА.