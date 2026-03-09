ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Древни китайски фосили запълват критична празнина ...

САЩ удари петролни танкери на Иран в Персийския залив (Видео)

Американските военноморски сили са атакували три ирански кораба в Персийския залив, съобщи "Дейли мейл". 

Източници твърдят, че корабите, за които се смята, че са петролни танкери, са били ударени по време на удари по иранския пристанищен град Бандар Абас. Видео и снимки, разпространявани в социалните мрежи, показват пламъци и огромни облаци дим, издигащи се от корабите.

Цените на петрола скочиха до над 100 долара за барел на фона на нарастващите опасения за доставките от Близкия изток, като световните пазари, включително FTSE 100, показаха признаци на паника при отварянето на търговията.

За днес е свикана извънредна среща на Г-7, на която ще бъдат обсъдени варианти за излизане от кризата, включително освобождаването на петролни резерви.

Доналд Тръмп заяви, че той и израелският премиер Бенямин Нетаняху ще вземат „взаимно" решение кога да приключат войната с Иран, като Пийт Хегсет гарантира, че Техеран „ще се предаде".

В телефонен разговор с The Times of Israel Тръмп заяви, че Нетаняху ще има думата по отношение на разрешаването на конфликта. „Мисля, че е взаимно... донякъде. Разговаряхме. Ще взема решение в подходящия момент, но всичко ще бъде взето под внимание", заяви Тръмп.

Снощи Пийт Хегсет гарантира, че Иран „ще се предаде" във войната, но днес Техеран отхвърли всякаква възможност да сложи оръжията си за примирие.

