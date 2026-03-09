Кая Калас: Не сме учудени, че Русия помага на Иран

Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас описа медийните съобщения за скорошна подкрепа от страна на Русия към Иран като нещо очаквано, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Съобщения за това, че Москва и Иран работят заедно, за да поразят американски военни, не трябва да ни изненадва", заяви Калас днес на среща на посланиците на страните членки ЕС в Брюксел.

Кремъл снабдява Техеран с информация за местоположението и движението на американските войски, кораби и летателни апарати, съобщиха Си Ен Ен и в. "Вашингтон пост", цитирайки източници, запознати с американското разузнаване. Подобна информация беше публикувана и от в. "Ню Йорк таймс", който цитира представители на САЩ.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф призова Русия да не предоставя на Техеран информация, свързана с войната.

Във връзка с опитите на САЩ за прекратяване на руската война срещу Украйна Калас заяви, че "максималистките искания на Русия не могат да бъдат посрещани с минималистичен отговор".

"Ако украинската армия бъде ограничена по размер, то и руската трябва да бъде. На местата, където Русия е нанесла щети, тя трябва да плати. Никаква амнистия за военни престъпления или престъпления на агресия", заяви тя.

Калас спомена партньорствата в областта на сигурността и отбраната като важно средство за подобряването на позицията на ЕС на фона на сегашната обстановка в света. Тя съобщи, че такова партньорство ще бъде подписано с Австралия тази седмица, а след това предстоят други с Исландия и Гана.