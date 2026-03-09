Иранските атаки удариха и имотния пазар на Дубай, акциите падат с близо 20%

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Атаките на Иран предизвикаха сериозен трус на пазара на недвижими имоти в Дубай, като стойността на акциите на водещи компании в сектора се срина, а загубите достигнаха близо 20%, пише Turkiyetoday.

Процъфтяващият имотен сектор на емирството понесе внезапен пазарен шок, след като масова разпродажба на акции изтри натрупаните печалби от началото на годината. Това се случва на фона на иранските атаки, които разтърсиха един от най-важните световни центрове за инвестиции в недвижими имоти.

Индексът на имотните компании на Dubai Financial Market Real Estate Index е спаднал с над 17% от началото на конфликта — най-големият спад сред секторните индекси на борсата. По-широкият борсов индекс Dubai Financial Market Index също отчита сериозно понижение от около 11% за същия период.

Най-силен натиск понасят акциите на някои от най-големите строителни предприемачи в емирството. Книжата на Emaar Properties — един от най-големите строителни предприемачи в Обединените арабски емирства и компанията зад емблематични проекти като Burj Khalifa — поевтиняха с 13,6%.

Акциите на Deyaar Development, компания, специализирана в жилищни и търговски проекти в Дубай, се понижиха с 11,6%. Union Properties, друга голяма компания за недвижими имоти, регистрирана на борсата в Дубай и участваща в мащабни смесени проекти, загуби 12,8% от стойността си.

По-ограничен спад отчете Tecom Group, която управлява бизнес квартали и търговски имотни центрове в Дубай, като акциите ѝ се понижиха с около 2,8%.

Само преди месеци пазарът на недвижими имоти в Дубай постави нов рекорд. През 2025 г. общата стойност на сделките достигна близо 917 милиарда дирхама (около 249,7 милиарда долара).

Ръстът беше подкрепен от силното търсене от международни инвеститори, заможни купувачи и чуждестранни специалисти, привлечени от данъчните облекчения, възможностите за получаване на резидентство и постоянния поток от мащабни строителни проекти в града.

Цените на имотите в Дубай се покачват устойчиво още от 2021 г., като през 2025 г. реалната възвръщаемост достига около 9,6%.

Последният спад на пазара идва на фона на нарастващите опасения, че иранските атаки срещу United Arab Emirates може да продължат. Конфликтът започна на 28 февруари и постепенно обхвана по-широкия регион на Персийския залив.

След съвместните удари на САЩ и Израел по Иран, Техеран започна ответни атаки срещу държави, които приютяват американски военни бази.

По данни на властите в ОАЕ до 9 март са засечени 253 балистични ракети и 1440 дрона. Две ракети са паднали на територията на страната, а 81 дрона са се разбили в границите ѝ. В резултат са загинали четирима души, а 117 са ранени.

Някои от най-известните туристически обекти в Дубай също бяха засегнати от атаките. Сред повредените луксозни хотели са Jumeirah Burj Al Arab и Fairmont The Palm.

Опасенията за сигурността предизвикаха паника сред туристите. Хиляди чуждестранни посетители се опитаха да напуснат страната, след като въздушното пространство беше временно затворено.

По-късно властите организираха ограничен брой специални полети, за да помогнат на блокираните пътници да се приберат по домовете си.