ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Древни китайски фосили запълват критична празнина ...

Времето София 12° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22435225 www.24chasa.bg

Пет националки на Иран се присъединиха към опозицията след бягство в Австралия

3216
Иранските футболистки Снимка: Екс/ @PahlaviComms

Пет футболистки от женския национален отбор на Иран са напуснали тренировъчния лагер на тима и са поискали убежище в Австралия, съобщиха от офиса на Реза Пахлави в социалната мрежа "Екс".

Според информацията състезателките вече се намират на безопасно място и са обявили, че се присъединяват към опозиционното движение „Лъв и Слънце", насочено срещу управляващия режим в Техеран.

Иранските футболистки Снимка: Екс/ @PahlaviComms

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди