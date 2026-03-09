Пет националки на Иран се присъединиха към опозицията след бягство в Австралия

Пет футболистки от женския национален отбор на Иран са напуснали тренировъчния лагер на тима и са поискали убежище в Австралия, съобщиха от офиса на Реза Пахлави в социалната мрежа "Екс".
Според информацията състезателките вече се намират на безопасно място и са обявили, че се присъединяват към опозиционното движение „Лъв и Слънце", насочено срещу управляващия режим в Техеран.
Announcement: Prince Reza Pahlavi’s office has been informed that five players from the Iranian women's national football team: Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh, and Mona Hamoudi, have left the team’s training camp and successfully sought… https://t.co/PdBPRlJxjU— Reza Pahlavi Communications (@PahlaviComms) March 9, 2026