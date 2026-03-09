Макрон: Когато Кипър е нападнат, и Европа е нападната (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Франция ще изпрати два военни кораба в Червено море

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че "когато Кипър е нападнат, тогава и Европа е нападната", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той каза това по време на посещение на средиземноморския остров, където пристигна днес, за да обсъди укрепването на регионалната сигурност с кипърския президент Никос Христодулидис и гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис на фона на ескалацията на войната в Иран и рязкото покачване на цените на петрола, информира Франс прес.

Франция ще изпрати две фрегати в рамките на военноморската мисия на Европейския съюз "Аспидес" в Червено море, заяви Макрон.

"Ние сме в процес на създаване на чисто отбранителна, изцяло ескортираща мисия, която трябва да бъде подготвена съвместно от страни членки на ЕС и страни извън ЕС", посочи Макрон след среща с кипърския президент Никос Христодулидис и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в авиобазата "Андреас Папандреу" в Пафос.

Мисията на ЕС "Аспидес" беше създадена през 2024 г. и има за цел да осигури свободата на корабоплаване и морската сигурност в Червено море след серия от атаки на йеменските бунтовници хуси срещу търговски кораби.

Макрон уточни, че разполагането на френски сили в Средиземно море, Червено море и Ормузкия проток ще включва осем военни кораба, един самолетоносач и два хеликоптероносача.

Разполагането на подкрепа в Кипър в последните дни показва пълна солидарност след ударите с дронове и ракети, допълни Макрон, цитиран от Ройтерс. По негови думи разполагането на френски самолетоносач в региона ще подпомогне отбранителните операции.

Миналия понеделник британската база „Акротири“ на остров Кипър беше ударена от дрон, който според източници на кипърската новинарска агенция КНА е излетял от Ливан и е бил изстрелян от свързаната с Иран групировка „Хизбула“. Заради инцидента с разбилия се дрон редица европейски страни, сред които Гърция, Франция, Испания, Италия, Нидерландия и Великобритания, изпратиха или ще изпратят военна помощ в района на остров Кипър.

След удара от дрон миналата седмица френската фрегата „Лангедок“ пристигна в кипърски води, а френският президент обяви преди дни, че самолетоносачът „Шарл де Гол“ също ще бъде разположен в източната част на Средиземно море.